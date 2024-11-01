edición general
El portavoz de Vox, en el pleno de Mijas: «Ciertos médicos han inflado a anfetaminas a niños con autismo»

«Yo le puede dar infinidad de información sobre el trato que han recibido muchos niños [con Trastornos del Espectro Autista] en el colegio, pero no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, sino de hace muchos años, porque lo he vivido de cerca, y conozco muy bien el trato que han recibido de ciertos profesores, y también de ciertos médicos, derivándolos a hospitales e inflándolos a anfetaminas; y eso es una realidad».

vviccio #3 vviccio
Importan de EEUU la misma plantilla de mierda para hacer bulos del tipo de:
"Yo le puede dar infinidad de información sobre [PON AQUÍ LO QUE QUIERAS], pero no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, sino de hace muchos años, porque lo he vivido de cerca, y conozco muy bien ...."
#1 Suleiman
Creo que este le da mucho al mdma....
woody_alien #2 woody_alien
#1 El mdma no te pone así, este va de coca.
#5 mcfgdbbn3 *
#1: A los libros o la Wikipedia desde luego que no, porque las anfetas van para los que son hiperactivos. :-P

Y sí, es una medicación que a muchos les va bien, la hiperactividad es un tema que cumple 250 años desde que se empezó a describir y se conoce su base genética bastante bien. Seguir todavía con el negacionismo es de necios, no olvidéis que ser neurodivergente no es una discapacidad, puedes ser neurotípico y ser estúpido, necio y todo lo que se os ocurra.

Y voy un paso más allá:…   » ver todo el comentario
#4 fremen11 *
Yo me acuerdo de eso, entrabas a consulta y te daban a elegir, centras o dixis....:troll: :troll:
Lamantua #6 Lamantua *
Ciertos portavoces fuman cosas raras...
Ludovicio #9 Ludovicio
Esos mierdas solo saben soltar barbaridades para que su exaltados votantes se enfaden. Van sin filtro diciendo gilipolleces.
#7 Leon_Bocanegra *
{0x1f3b6} Alguien ha matado a alguien . {0x1f3b6}
#8 Bravok1
Mirad Argentina, en llamas podrida de corrupción, podrida de deuda, la economía destruida.

Protejamos a nuestras familias y a nuestro país:

Nunca olvidemos esto:  media
