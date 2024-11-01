El portavoz de Vox, en el pleno de Mijas: «Ciertos médicos han inflado a anfetaminas a niños con autismo»

«Yo le puede dar infinidad de información sobre el trato que han recibido muchos niños [con Trastornos del Espectro Autista] en el colegio, pero no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, sino de hace muchos años, porque lo he vivido de cerca, y conozco muy bien el trato que han recibido de ciertos profesores, y también de ciertos médicos, derivándolos a hospitales e inflándolos a anfetaminas; y eso es una realidad».
"Yo le puede dar infinidad de información sobre [PON AQUÍ LO QUE QUIERAS], pero no de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, sino de hace muchos años, porque lo he vivido de cerca, y conozco muy bien ...."
Y sí, es una medicación que a muchos les va bien, la hiperactividad es un tema que cumple 250 años desde que se empezó a describir y se conoce su base genética bastante bien. Seguir todavía con el negacionismo es de necios, no olvidéis que ser neurodivergente no es una discapacidad, puedes ser neurotípico y ser estúpido, necio y todo lo que se os ocurra.
