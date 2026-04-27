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El portavoz de Vox en Aragón justifica por qué cree que las ayudas van a migrantes: "Los primeros nombres son Mohamed"

Alejandro Nolasco plantea recortes a ONG que generen “efecto llamada”, al igual que a patronal y sindicatos, para reducir gasto superfluo. La política migratoria se ha convertido en el eje central del acuerdo entre Vox y el Ejecutivo autonómico, según ha explicado Alejandro Nolasco, quien ha defendido un conjunto de medidas orientadas a limitar la inmigración irregular y reordenar el acceso a recursos públicos. El dirigente de Vox Aragón, en una entrevista este lunes en Radio Zaragoza, ha vinculado directamente la estabilidad del futuro Gobiern

| etiquetas: portavoz , vox , aragón , mohamed , migrantes , nolasco
5 0 1 K 46 politica
6 comentarios
5 0 1 K 46 politica
#3 Eukherio *
Siempre van con el discurso pa tontos. El otro día se les fue la pinza y llamaron al rey extranjero, después ya matizaron que español era el que tenía la nacionalidad, ahora ya saltan al clásico: es que si se llama Mohamed no puede ser español. Cerca de donde vivo yo ya hay Mohameds de tercera generación, que el abuelo no nació en España, pero tanto ellos como sus padres sí. Ya cuando yo era chaval estudiaba con gente con apellidos árabes que tenían madres o padres gallegos, se ve que para Vox no contarían como de aquí hasta que se pusiesen García o algo así.
4 K 71
oceanon3d #5 oceanon3d *
No, solo son cosas que están en tu cabeza porque te lo mete está gente.

Aznar regularizo a 600 mil y con todo lo llovido no se ha demostrado ese cacareado efecto llamada alguno.

Seamos rigurosos; pensar que lo primero que se no pasa por la cabeza es la realidad no vale.

Si te fijas en los flujos de inmigración en España, algo sencillo que te llevará cinco minutos, verás que las llegadas son con los ciclos económicos altos y se van con los ciclos económicos a la baja. Una y otra vez. Saca tus propias conclusiones de ello; es muy simple.
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kastanedowski #2 kastanedowski
VOX es peligroso, pero tambien " el efecto llamada" es real. No ha habido control y no hay un plan.
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#4 tol_ondro
El viejo truco de la primera pagina donde están todos los que el apellido empieza por Abd- luego ya las 40 páginas de Garcías si ya tal.
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cromax #1 cromax
He escuchado la entrevista en la SER y ha sido directamente vomitiva.
Aquí completa.
cadenaser.com/aragon/2026/04/27/alejandro-nolasco-vox-radio-zaragoza/
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obmultimedia #6 obmultimedia
No puede saberlo dado que es confidencial.
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menéame