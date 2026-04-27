El portavoz de Vox en Aragón justifica por qué cree que las ayudas van a migrantes: "Los primeros nombres son Mohamed"

Alejandro Nolasco plantea recortes a ONG que generen “efecto llamada”, al igual que a patronal y sindicatos, para reducir gasto superfluo. La política migratoria se ha convertido en el eje central del acuerdo entre Vox y el Ejecutivo autonómico, según ha explicado Alejandro Nolasco, quien ha defendido un conjunto de medidas orientadas a limitar la inmigración irregular y reordenar el acceso a recursos públicos. El dirigente de Vox Aragón, en una entrevista este lunes en Radio Zaragoza, ha vinculado directamente la estabilidad del futuro Gobiern