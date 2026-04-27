El portavoz de Vox en Aragón justifica por qué cree que las ayudas van a migrantes: "Los primeros nombres son Mohamed"

Alejandro Nolasco plantea recortes a ONG que generen “efecto llamada”, al igual que a patronal y sindicatos, para reducir gasto superfluo. La política migratoria se ha convertido en el eje central del acuerdo entre Vox y el Ejecutivo autonómico, según ha explicado Alejandro Nolasco, quien ha defendido un conjunto de medidas orientadas a limitar la inmigración irregular y reordenar el acceso a recursos públicos. El dirigente de Vox Aragón, en una entrevista este lunes en Radio Zaragoza, ha vinculado directamente la estabilidad del futuro Gobiern
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Aznar regularizo a 600 mil y con todo lo llovido no se ha demostrado ese cacareado efecto llamada alguno.
Seamos rigurosos; pensar que lo primero que se no pasa por la cabeza es la realidad no vale.
Si te fijas en los flujos de inmigración en España, algo sencillo que te llevará cinco minutos, verás que las llegadas son con los ciclos económicos altos y se van con los ciclos económicos a la baja. Una y otra vez. Saca tus propias conclusiones de ello; es muy simple.
Aquí completa.
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