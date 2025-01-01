edición general
La portavoz vasca de Vox usa las redes del partido para mostrar espráis de la armería de su familia contra la "inseguridad"

La portavoz y única representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez Grisaleña, colgó en las redes de su partido a finales de julio un vídeo denunciando la “inseguridad” en Vitoria y culpando de ella a los extranjeros. Acto seguido, accedió a un comercio aparentemente independiente que vende espráis de autodefensa para exponer cómo las ventas de estos productos estaban creciendo “exponencialmente”. El escenario era la tienda de armas de su familia y de la que ella misma era representante hasta antes de acceder a la política...

| etiquetas: grisaleña , inseguridad , extranjeros , armería , espráis , negocio familiar
DDJ #1 DDJ *
Nox tienen vergüenza y se creen que el resto tiene el mismo nivel de raciocinio y que nadie se iba a dar cuenta de la jugada xD
Gry #2 Gry
Seguro que es fan de Trump xD
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Los políticos fachas sí que son todos iguales. Están en política por el poder y la pasta.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Ten en cuenta que Vox y PP la misma mierda es.
Aokromes #4 Aokromes
aun me acuerdo cuando una voxemita denuncio un ataque de 2 moros en las cercanias de la delegacion del gobierno en el pais vasco, en uno de los barrios pijos de vitoria repleta la zona de camaras de seguridad, enfrente de este paso de cebra maps.app.goo.gl/vLzQ6kvwestHLPgGA
#3 Leon_Bocanegra
Nox es un chiringuito. Y lo utilizan como tal.
