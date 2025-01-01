La portavoz vasca de Vox usa las redes del partido para mostrar espráis de la armería de su familia contra la "inseguridad"  

La portavoz y única representante de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez Grisaleña, colgó en las redes de su partido a finales de julio un vídeo denunciando la “inseguridad” en Vitoria y culpando de ella a los extranjeros. Acto seguido, accedió a un comercio aparentemente independiente que vende espráis de autodefensa para exponer cómo las ventas de estos productos estaban creciendo “exponencialmente”. El escenario era la tienda de armas de su familia y de la que ella misma era representante hasta antes de acceder a la política...