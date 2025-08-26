El portavoz del Gobierno de Israel acusa a los periodistas que informan desde Gaza de trabajar para Hamás

"Muchos de los periodistas que trabajan en Gaza, pseudo periodistas, son simplemente terroristas con chaleco de prensa. El último ejemplo de esta situación fue el periodista de Al Jazeera que fue identificado y eliminado. Estaba pagado por Hamás, se encontraba entre los contactos de Hamás, era un integrante de Hamás y fue entrenado por Hamás", ha declarado Mencer.
Ahora, este titular me parece que es partidista, debería ser "Nueva mentira de Israel, acusa a periodistas de ser terroristas"
Pero hace cosa de dos años el titular habría sido "Los periodistas muertos eran parte del grupo terrorista de Hamás" y luego diría en la noticia de que es algo que dicen los sionazis..
Me parece muy bonito que esté ocurriendo eso, parece que, tras décadas viendo un genocidio a cámara lenta en Palestina, las conciencias están despertando...
Espero que sea la definitiva y el estado nazi de Israel desaparezca.