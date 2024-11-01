edición general
5 meneos
21 clics

El portaviones más nuevo de Estados Unidos necesitará actualizaciones incluso antes de que salga del astillero [EN]

La Armada ha pedido a Huntington Ingalls Industries que realice las nuevas actualizaciones, cuyo costo se estima en aproximadamente 140 millones de dólares, sin asignar de inmediato los fondos para ellas

| etiquetas: eeuu , uss , navy , portaviones
5 0 1 K 36 actualidad
5 comentarios
5 0 1 K 36 actualidad
yoma #1 yoma
La tecnología avanza tan rápidamente que cuando se tarda algo en construir se queda obsoleto antes de terminarlo.
1 K 24
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
¿Que el segundo portaaviones de la clase Ford va a salir con mejoras respecto al primero?
Y se las van a poder incorporar durante la construcción.

Pues lo normal en estas construcciones, no hay dos idénticos aunque sean de la misma serie
0 K 12
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#3 este sera el Ford Fairlane
0 K 8
#2 anamabel
Como sean igual que las últimas actualizaciones de Windows, están apañados.

Lo mismo lo meten en el agua y se les jode la megafonía del portaviones con la última "Feature Update" de Microsoft
0 K 7
#5 Pepepistolas
Con 140 millones dudo que actualicen algo mas que las sillas del comedor de la tripulacion.
0 K 7

menéame