edición general
1 meneos
2 clics

Portal de datos sobre la matanza de Jonestown [ENG]

Bienvenido a “Consideraciones Alternativas sobre Jonestown y el Templo del Pueblo”, patrocinado por las Colecciones Especiales de la Biblioteca y Acceso a la Información de la Universidad Estatal de San Diego. Este sitio web está diseñado para ofrecer perspectivas personales y académicas sobre un acontecimiento crucial en la historia de la religión en Estados Unidos. Su objetivo principal es presentar información sobre el Templo del Pueblo de la forma más precisa y objetiva posible.

| etiquetas: masacre de jonestown , jim jones , guayana
1 0 0 K 7 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 7 cultura
#1 ldoes
Lo que más me impresiona es el trabajo detrás de las más de 1.000 grabaciones que se encontraron en Jonestown. Todas transcritas y con sus resúmenes...
0 K 7

menéame