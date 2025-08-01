Portadas de la revista Science and Invention en los años 20 [ENG]  

Science and Invention fue una revista de EE.UU. de divulgación científica y tecnológica fundada por Hugo Gernsback en 1920. Lanzada como Electrical Experimenter en 1913, pasó a llamarse Science and Invention. Fue de las primeras en combinar curiosidad científica con imaginación futurista, con artículos sobre nuevos inventos, proyectos de bricolaje e ideas especulativas sobre el papel de la tecnología en el futuro. Era conocida por sus coloridas portadas, a menudo visionarias, que captaban la emoción del progreso y la innovación.