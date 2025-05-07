El porno generado por IA con las caras de personas reales ha llegado (y resulta que es muy rentable)

A medida que los avances en IA han hecho que su uso resulte más sencillo y accesible, más lucrativo se ha vuelto también generar deepfakes sexuales. La NBC localizó por ejemplo a una persona que se ofrecía a través de Discord para elaborar deepfakes de cinco minutos protagonizados por una personal girl, cualquiera con menos de dos millones seguidores en Instagram. La tarifa: 65 dólares. "Cada vez hay más gente en el punto de mira”.
No pinta bien el futuro. Habrá que listar los capítulos de Black Mirror y hacer check en los que se vayan cumpliendo
Lo que hagas tu en tu casa tampoco puede prohibirse por la sencilla razón de que no se sabe lo que estás haciendo.
Así que solo puede prohibirse la publicación de ese contenido, cosa ya prohibida, y la creación de servicios que expresamente vayan dirigidos a la creación de ese contenido.
