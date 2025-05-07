El porno generado por IA con las caras de personas reales ha llegado (y resulta que es muy rentable)

A medida que los avances en IA han hecho que su uso resulte más sencillo y accesible, más lucrativo se ha vuelto también generar deepfakes sexuales. La NBC localizó por ejemplo a una persona que se ofrecía a través de Discord para elaborar deepfakes de cinco minutos protagonizados por una personal girl, cualquiera con menos de dos millones seguidores en Instagram. La tarifa: 65 dólares. "Cada vez hay más gente en el punto de mira”.