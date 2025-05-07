edición general
El porno generado por IA con las caras de personas reales ha llegado (y resulta que es muy rentable)

El porno generado por IA con las caras de personas reales ha llegado (y resulta que es muy rentable)

A medida que los avances en IA han hecho que su uso resulte más sencillo y accesible, más lucrativo se ha vuelto también generar deepfakes sexuales. La NBC localizó por ejemplo a una persona que se ofrecía a través de Discord para elaborar deepfakes de cinco minutos protagonizados por una personal girl, cualquiera con menos de dos millones seguidores en Instagram. La tarifa: 65 dólares. "Cada vez hay más gente en el punto de mira”.

11 comentarios
Chinchorro #4 Chinchorro
No se cómo de rentable puede terminar saliendo el hecho de recibir demandas por usar el rostro de una persona real sin su consentimiento.
#6 Eukherio
#4 Muy rentable a corto plazo. Prisión a largo. Es como cualquier otra actividad ilegal que da dinerico, son nichos de mercado que a te convierten en delincuente.
pedrobotero #7 pedrobotero
#4 haciéndolo para "consumo propio" no tendría porque enterarse nadie
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
N sé cómo, pero nos tendremos que acostumbrar. No estamos muy lejos que esas imágenes las puedas generar tú mismo en tu ordenador, sin pedir a nadie que las genere. Prohibimos el software. Años después podemos generar software que lo haga
No pinta bien el futuro. Habrá que listar los capítulos de Black Mirror y hacer check en los que se vayan cumpliendo
pip #9 pip
#8 no puede prohibirse el software porque tiene usos legítimos. Incluso sustituir la cara de una persona por otra tiene usos legítimos, por ejemplo puede usarse en el cine para dobles.

Lo que hagas tu en tu casa tampoco puede prohibirse por la sencilla razón de que no se sabe lo que estás haciendo.

Así que solo puede prohibirse la publicación de ese contenido, cosa ya prohibida, y la creación de servicios que expresamente vayan dirigidos a la creación de ese contenido.
u_1cualquiera #10 u_1cualquiera
#9 por eso habrá que acostumbrarse. Illegal será distribuirlo, y como dices ya lo es.
pedrobotero #2 pedrobotero
No se podía saber lo de la rentabilidad...
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#2 o que llegaria.... aunque no fuera rentable :wall:
Skiner #11 Skiner
#2 no es un problema de rentabilidad es un problema de hacerlo con buen gusto, hay cosas muy desagradables que generan lo contrario a lo que se pretende.
