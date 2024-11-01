Las Poquianchis: El perturbador modus operandi de las hermanas para cometer los delitos más atroces

La historia real de este caso es una de las más escalofriantes y complejas de México. El caso está marcado por violencia, explotación y una red de complicidades institucionales. Las Poquianchis eran cuatro hermanas originarias de El Salto, Jalisco. Entre 1945 y 1964, las hermanas operaron una red de burdeles tanto en Jalisco como en Guanajuato, en estas redes, ellas explotaban brutalmente a mujeres jóvenes de manera sexual, muchas de ellas aún eran menores de edad.