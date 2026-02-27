La popular Duolingo pierde la magia: sus acciones se hunden tras anunciar previsiones decepcionantes

Duolingo parece perder su magia, al menos en los mercados financieros. Las acciones de la compañía, que ha creado la popular aplicación de aprendizaje de idiomas, han sufrido un duro castigo este viernes en el Nasdaq, con caídas, por momentos superiores al 25%, tras anunciar unas previsiones para este año por debajo de lo esperado por el mercado. En el último año, antes de la sesión de este viernes, los títulos se dejan casi un 75%, ante la amenaza sobre su negocio de las nuevas herramientas de inteligencia artificial.