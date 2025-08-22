edición general
"Ponte tú el casco, el rifle y vete a Ucrania": El duro dardo del vice Matteo Salvini a Macron. (francés)

Francia ha convocado a la embajadora de Italia en Francia, Emanuela D'Alessandro, "tras los comentarios inaceptables" hechos por el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, contra el presidente Emmanuel Macron por su apoyo al envío de tropas a Ucrania, dijo el viernes una fuente diplomática. Preguntado Salvini en un viaje a Milán sobre un despliegue de soldados italianos en Ucrania como planean Francia y el Reino Unido, Matteo Salvini sugirió a Emmanuel Macron:"Ve si quieres. Ponte el casco, la chaqueta, el rifle y vete a Ucrania",

#2 luckyy
Pues totalmente de acuerdo con este impresentable
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Lo que es inaceptable es la hipocresía de quienes mandan a otros al matadero y se libran de ir ellos, sus parientes y conocidos.

En uno de sus libros Arthur C. Clarke deba una idea muy buena: Cuando un estado decidía declarar una guerra, automáticamente todos los que habían tomado parte en la decisión recibían una condena de muerte a ejecutar cuando acabase la misma. Sin importar ni el motivo ni el resultado.
#11 xavigo
#3 ¿Qué historia o libro de Clarke hace mención a esa idea?
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
#11 Cita con Rama, uno de la saga. Ciertamente ahora que lo pienso no puedo asegurar que la idea sea del propio Clarke o de su "negro" xD
tetepepe #4 tetepepe
Detesto a Salvini como a cualquier facha pero en esto le doy totalmente la razón.
#6 Raskin
#4 claro que sí, si su comentario fuera antibelicista. Pero el caso es que siempre fue muy amigo de Putin.
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
Pero si la gracia de las guerras es esa: que muera el pueblo, y el botín para quienes las fomentan.
cocolisto #1 cocolisto
Relacionada. Mismas palabras en fechas distintas, en esta ocasión con llamada al embajador italiano por parte de Francia :

www.meneame.net/story/ponte-casco-vete-ucrania-fuertes-palabras-vice-p
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
Resumen de este envío y de los comentarios de este envío: Si tanto te gustan los inmigrantes, ¿por qué no metes a uno en tu casa? ¿Eh, hippie?

Otro resumen de este envío y de los comentarios de este envío: Si tanto estás a favor de la paz en Ucrania, ¿por qué no te vas a la Plaza Roja con una pancarta que diga: "Russians go Home! Stop the War in Ukraine!".

Otro resumen más de este envío y de los comentarios de este envío: De nuevo, coincidencia total entre Salvini y los Zazis de MNM.
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#7 Qué sería de nosotros pobres ignorantes sin sus resúmenes diarios; tan imparciales, breves y concisos.
Ihzan #5 Ihzan
"La verdad es la verdad, digala Agamenón o su porquero"

Exactamente
#8 Raskin
Una foto  media
#13 Klamp
#8 @grock es real esto?
