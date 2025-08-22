"Ponte tú el casco, el rifle y vete a Ucrania": El duro dardo del vice Matteo Salvini a Macron. (francés)

Francia ha convocado a la embajadora de Italia en Francia, Emanuela D'Alessandro, "tras los comentarios inaceptables" hechos por el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, contra el presidente Emmanuel Macron por su apoyo al envío de tropas a Ucrania, dijo el viernes una fuente diplomática. Preguntado Salvini en un viaje a Milán sobre un despliegue de soldados italianos en Ucrania como planean Francia y el Reino Unido, Matteo Salvini sugirió a Emmanuel Macron:"Ve si quieres. Ponte el casco, la chaqueta, el rifle y vete a Ucrania",