"Ponte tú el casco, el rifle y vete a Ucrania": El duro dardo del vice Matteo Salvini a Macron. (francés)

Francia ha convocado a la embajadora de Italia en Francia, Emanuela D'Alessandro, "tras los comentarios inaceptables" hechos por el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, contra el presidente Emmanuel Macron por su apoyo al envío de tropas a Ucrania, dijo el viernes una fuente diplomática. Preguntado Salvini en un viaje a Milán sobre un despliegue de soldados italianos en Ucrania como planean Francia y el Reino Unido, Matteo Salvini sugirió a Emmanuel Macron:"Ve si quieres. Ponte el casco, la chaqueta, el rifle y vete a Ucrania",
En uno de sus libros Arthur C. Clarke deba una idea muy buena: Cuando un estado decidía declarar una guerra, automáticamente todos los que habían tomado parte en la decisión recibían una condena de muerte a ejecutar cuando acabase la misma. Sin importar ni el motivo ni el resultado.
Otro resumen de este envío y de los comentarios de este envío: Si tanto estás a favor de la paz en Ucrania, ¿por qué no te vas a la Plaza Roja con una pancarta que diga: "Russians go Home! Stop the War in Ukraine!".
Otro resumen más de este envío y de los comentarios de este envío: De nuevo, coincidencia total entre Salvini y los Zazis de MNM.
Exactamente