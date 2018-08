Poner lazos, quitar lazos

No me gustan los independentistas, pero no estoy ciego ni trato de sumirme en la imbecilidad. El anti independentismo se nos aparece ante los lazos como impotencia en acción, como rabia sin credos positivos: no es que los lazos se opongan a su idea de España, es que sencillamente les jode que estén ahí. De hecho, en esta tesitura de quitarlos ni tan siquiera sirve la vil excusa de que los lazos son inconstitucionales; porque no lo son. Ni sirve la equidistancia (una postura que yo defiendo casi siempre y cuyo uso despectivo deploro).