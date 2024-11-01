'Polònia' transforma a Gabriel Rufián en Bad Bunny para su último número musical: "Ya ha nacido el nuevo Che"  

El programa ha adaptado la canción Debí tirar más fotos con una letra que hace referencia a la propuesta del portavoz de Esquerra en el Congreso de unir los diferentes partidos de izquierda para plantar cara al auge de la extrema derecha. "Ya ha nacido el nuevo Che, pero en lugar de una boina yo llevo tupé" o "Con tantos retuits como votos seré presidente". A modo de estribillo, Rufián canta: "Voy a tener más votos que estando en Esquerra con un frente de izquierdas, y más si soy quien lo lidera".