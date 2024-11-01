edición general
4 meneos
94 clics
'Polònia' transforma a Gabriel Rufián en Bad Bunny para su último número musical: "Ya ha nacido el nuevo Che"

'Polònia' transforma a Gabriel Rufián en Bad Bunny para su último número musical: "Ya ha nacido el nuevo Che"  

El programa ha adaptado la canción Debí tirar más fotos con una letra que hace referencia a la propuesta del portavoz de Esquerra en el Congreso de unir los diferentes partidos de izquierda para plantar cara al auge de la extrema derecha. "Ya ha nacido el nuevo Che, pero en lugar de una boina yo llevo tupé" o "Con tantos retuits como votos seré presidente". A modo de estribillo, Rufián canta: "Voy a tener más votos que estando en Esquerra con un frente de izquierdas, y más si soy quien lo lidera".

| etiquetas: polònia , gabriel rufián , humor
4 0 0 K 152 Humor
3 comentarios
4 0 0 K 152 Humor
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
A VER SI NOS ENTERAMOS: la tele de Illa (PSC) se da prisa en llamar asesino y terrorista a Gabriel, como lo fue Ernestito, sabe que será su principal fuga de votos si logra agrupar a toda la izquierda a la izquierda del PSOE y lograr una candidatura única a nivel estatal, independientemente de que la encabece él u otra persona
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
En su cabeza sonaba genial :troll:
0 K 8
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
El payaso independentista charnego ha caído en desgracia. Otro cadáver político más.
0 K 8

menéame