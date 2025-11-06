Polonia recupera una magnífica obra de arte robada durante la Segunda Guerra Mundial, procedente de una subasta danesa

El cuadro “Verano”, de la artista Bertha Wegmann, regresa al patrimonio polaco tras más de 70 años desaparecido, gracias a una colaboración internacional y la decisión de una familia danesa de devolver la pieza. Realizada en 1906 se convierte en uno de los ejemplos más representativos de los complejos caminos que recorren los bienes culturales tras los conflictos armados y las transformaciones políticas de Europa. Fue robado en la Baja Silesia y reapareció gracias a una etiqueta en polaco