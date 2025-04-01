Polonia, ¿la chispa adecuada?: cuál puede ser la respuesta de Varsovia y la OTAN a la entrada de los drones rusos

La violación del espacio aéreo polaco por 19 drones del Kremlin plantea la pregunta de si fue un error o una agresión intencionada y, también, de hasta dónde puede y debe llegar la escalada. Es la peor crisis, dice Tusk, desde la Segunda Guerra Mundial.
| etiquetas: rusia , polonia , otan , tercera guerra mundial , drones
Madre mía, esta crisis es peor que los primeros días tras el sabotaje al NordStream cuando se decía y sospechaban que había sido Rusia?
Pues ya tiene que ser grave la situación y exige medidas contra Rusia.
Para qué??