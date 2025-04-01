edición general
4 meneos
19 clics
Polonia, ¿la chispa adecuada?: cuál puede ser la respuesta de Varsovia y la OTAN a la entrada de los drones rusos

Polonia, ¿la chispa adecuada?: cuál puede ser la respuesta de Varsovia y la OTAN a la entrada de los drones rusos

La violación del espacio aéreo polaco por 19 drones del Kremlin plantea la pregunta de si fue un error o una agresión intencionada y, también, de hasta dónde puede y debe llegar la escalada. Es la peor crisis, dice Tusk, desde la Segunda Guerra Mundial.

| etiquetas: rusia , polonia , otan , tercera guerra mundial , drones
4 0 0 K 51 politica
6 comentarios
4 0 0 K 51 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Es la peor crisis, dice Tusk, desde la Segunda Guerra Mundial.

Madre mía, esta crisis es peor que los primeros días tras el sabotaje al NordStream cuando se decía y sospechaban que había sido Rusia?

Pues ya tiene que ser grave la situación y exige medidas contra Rusia.
7 K 107
#2 soberao
#1 La última vez que la Flotilla contra el genocidio acaparó los medios, Isarel atacó Irán. Ahora parece que Europa se mete en un enfrentamiento directo con Rusia, así Israel puede exterminar al pueblo palestino sin que salga en las noticias ni en los libros de historia.
1 K 28
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
¿Y si todo es una falsa bandera?
3 K 51
#4 soberao
#3 Pues Polonia se convierte en el tonto útil, Ucrania se libra de lichar solo con los rusos en su territorio y el lobby sionista se hace de oro.
2 K 42
#5 tierramar *
Recordemos la historia para que no se repita: _ Las sucesivas falsas banderas, que sirvieron para empezar guerras como la de Vietnam. -Los atentados de Gladio, cometidos por agentes de la OTAN, pero luego asignados a grupos de izquierda o comunistas, de esta forma se consiguió que la gente viera al comunismo como algo indeseable, engaño que persiste en el imaginario, infomag.es/2025/04/gladio-la-red-paramilitar-secreta-de-la-otan/ No podemos descartar que Gladio no siga actuando . Y el PSYWAR la propaganda engañosa que sirvió para llevar a las guerras mundiales a millones de personas
1 K 33
#6 chavi
"la chispa adecuada"....

Para qué??
0 K 13

menéame