Polonia arresta a ucraniano sospechoso de las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022

Volodymyr Z. fue detenido por agentes de policía en Pruszkow, en el centro de Polonia, según la emisora de radio polaca RMF FM, que fue la primera en informar sobre su captura. Ha sido trasladado a la Fiscalía del Distrito en Varsovia. El hombre fue detenido bajo una orden de arresto europea emitida por las autoridades alemanas. El arresto anunciado el martes marca la segunda detención de un hombre ucraniano, tras otra en Italia el mes pasado, en relación con la explosión en los gasoductos submarinos