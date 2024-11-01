edición general
16 meneos
18 clics
Polonia arresta a ucraniano sospechoso de las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022

Polonia arresta a ucraniano sospechoso de las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022

Volodymyr Z. fue detenido por agentes de policía en Pruszkow, en el centro de Polonia, según la emisora de radio polaca RMF FM, que fue la primera en informar sobre su captura. Ha sido trasladado a la Fiscalía del Distrito en Varsovia. El hombre fue detenido bajo una orden de arresto europea emitida por las autoridades alemanas. El arresto anunciado el martes marca la segunda detención de un hombre ucraniano, tras otra en Italia el mes pasado, en relación con la explosión en los gasoductos submarinos

| etiquetas: polonia , arresta , ucraniano , nord stream
13 3 1 K 134 actualidad
5 comentarios
13 3 1 K 134 actualidad
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
¿Volodymyr Z? ¿De qué me suena ese nombre?
4 K 52
#5 Cuchifrito
#3 ¿Es una nueva versión de Mazinger?
0 K 10
adimdrive #4 adimdrive
Ya han elegido cabezas de turco para disfrazar lo que hicieron los anglos
0 K 17

menéame