"Polònia": 20 años como termómetro de la política a través de la sátira

Desde el 16 de febrero del 2006, Catalunya ha tenido siete presidentes de la Generalitat: Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa. España, tres presidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Todos ellos (y los otros políticos que han tenido en papel destacado en estas últimas dos décadas) han contado con su clon televisivo en 'Polònia'. El programa de humor de TV3 cumple el próximo lunes 20 años en emisión y lo celebra el jueves 19 de febrer