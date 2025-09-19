Polo afirma que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 “pero a esa hora se llegaba tarde”

Dice al fiscal que la información del caudal del Poyo entre 16:15 y 18:15 “no era relevante” y que “los registros de los barrancos no se dan porque no hay tiempo de reacción” El fiscal recitó con detalle los registros: a las 16.40, a las 17.05, a las 17.15 horas, los datos del SAIH indicaban un crecimiento exponencial, con superación de niveles de 70 metros cúbicos por segundo y más. ¿Por qué no se comunicaron esas subidas? ¿Por qué se esperó hasta enviar un correo con 1.800 metros cúbicos por segundo, cuando ya era tarde para reaccionar?