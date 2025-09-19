edición general
Polo afirma que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 “pero a esa hora se llegaba tarde”

Dice al fiscal que la información del caudal del Poyo entre 16:15 y 18:15 “no era relevante” y que “los registros de los barrancos no se dan porque no hay tiempo de reacción” El fiscal recitó con detalle los registros: a las 16.40, a las 17.05, a las 17.15 horas, los datos del SAIH indicaban un crecimiento exponencial, con superación de niveles de 70 metros cúbicos por segundo y más. ¿Por qué no se comunicaron esas subidas? ¿Por qué se esperó hasta enviar un correo con 1.800 metros cúbicos por segundo, cuando ya era tarde para reaccionar?

emmett_brown
"Su tesis fue que la Confederación no tenía competencias de protección civil ni obligación de interpretar en tiempo real lo que ocurría en cada barranco."

Es que no las tiene. Ni el fiscal se ha estudiado el Plan de Protección Frente a Inundaciones... Ni el periolisto hace la debida apostilla, ya la hago yo: es el CECOPI es que tiene la obligación de interperetar los datos aportados por la CHJ y tomar las medidas oportunas.
