edición general
2 meneos
46 clics

Pollada casera (receta)  

La pollada es uno de los platos emblemáticos de la cocina peruana. Al igual que los anticuchos, la pollada tiene un aderezo particular hecho con ají panca, ajo, vinagre y orégano. Un sabor que es su marca registrada con alcance nacional, aunque en cada región suele tener matices propios.

| etiquetas: pollada , casera , receta , gastronomía , perú
1 1 0 K 15 ocio
7 comentarios
1 1 0 K 15 ocio
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman
Estos peruanos son la polla en vinagre :roll: xD
1 K 26
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#3 y ahora qué?
En que estúpido dilema nos dejas.
Nos reímos?
Te moñeamos?
Te cubrimos de brea y plumas? y en pública procesión sobre un poste, te arrojamos al pilón?
Yo estoy fatal.
Gracias.
0 K 8
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Me gustan más las tradicionales en vinagre.
1 K 21
Connect #6 Connect
Hace años algunos peruanos que venían a España montaron restaurantes de Pollo asado, y les ponían de sus países: El Pollón. Tardaron en darse cuenta que esto en España suena muy mal, pero hasta que se enteraron muchos estuvieron promocionando para que nos comiéramos su 'Pollón'. Como por ejemplo este Restaurante El Pollon en Barcelona
www.youtube.com/watch?v=hv-9vMkWne4
0 K 13
vilgeits #2 vilgeits
Categoria amateur
0 K 7

menéame