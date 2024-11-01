"Los políticos no mencionan la palabra genocidio porque tienen la obligación de actuar y no quieren" (audio)

Luis Moreno Ocampo, que ejerció como primer fiscal de la Corte Penal Internacional, ha estado en 'Las Mañanas de RNE' con Juan Ramón Lucas para hablar sobre las conclusiones de la comisión independiente nombrada por la ONU, que ha concluido que Israel ha cometido genocidio en Gaza. "Hace más de un año, la Corte de Justicia Internacional dijo que había riesgo de genocidio. Eso es suficiente para que se active el deber de los Estados de prevenir. Lo más dramático es que sigue pasando".