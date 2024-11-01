edición general
Política y religión: El sionismo cristiano

A pesar de que se ha llegado al punto en que la religión ya no es muy importante en Occidente, una gran potencia mundial sigue manipulando no solo su nación sino al orbe entero bajo el estatuto de principios “cristianos”, contándonos que la fe religiosa cristiana es la única esperanza para los desfavorecidos en vista a que la esperanza del cielo es para los pobres. La religión de élite en los Estados Unidos es el fundamentalismo estadounidense, es decir, el sionismo cristiano constituye el pilar del fascismo estadounidense.

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
El sionismo es una instrumentalización política de la religión, está lleno de gente atea que hacen uso de la religión como ideología, eso lo hace mucho la ultraderecha como la derecha, hablan de valores, pero son racistas, supremacistas y defienden menos estado y más libertad para que las empresas privadas.
Supercinexin #4 Supercinexin
Señor @Feindesland, debería usted leer éste artículo.

Un par de (buenos) amigos míos, también deberían leerlo.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Yo tengo la impresión de que hay más sionistas entre los cristianos evangélicos que entre los judíos.

Y ahora, se ha puesto de moda entre entre los católicos criptofasciatas a los que les pone el uso de la violencia contra la gente que no se puede defender.
#1 soberao
El pilar del fascismo estadounidense es el Cristofascismo, el sionismo es otra rama dentro del fundamentalismo cristiano Cristofascista que hace negocios con esta gente pero que acabarán a hostia limpia entre ellos, porque la "religión del amor" no tiene amigos sino enemigos a los que dominar o destruir.
Paltus #3 Paltus
De cristiano nada, protestante.
