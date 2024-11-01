Política y religión: El sionismo cristiano

A pesar de que se ha llegado al punto en que la religión ya no es muy importante en Occidente, una gran potencia mundial sigue manipulando no solo su nación sino al orbe entero bajo el estatuto de principios “cristianos”, contándonos que la fe religiosa cristiana es la única esperanza para los desfavorecidos en vista a que la esperanza del cielo es para los pobres. La religión de élite en los Estados Unidos es el fundamentalismo estadounidense, es decir, el sionismo cristiano constituye el pilar del fascismo estadounidense.