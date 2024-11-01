La política nuclear de la India: el primer ministro Modi anuncia planes para abrir el sector nuclear a actores privados, impulsando reactores de próxima generación e innovación (eng)

El gobierno se ha fijado el objetivo de generar 100 GW de energía nuclear para 2047, lo que supone un aumento de más de diez veces respecto de la capacidad actual de generación de energía atómica de 8,8 GW. "Esto creará oportunidades en reactores modulares pequeños, reactores avanzados e innovación nuclear. "Esta reforma dará nueva fuerza a nuestra seguridad energética y liderazgo tecnológico", "Estamos avanzando hacia la apertura también del sector nuclear sentando las bases para un papel fuerte del sector privado también en este campo"