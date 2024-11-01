edición general
La política nuclear de la India: el primer ministro Modi anuncia planes para abrir el sector nuclear a actores privados, impulsando reactores de próxima generación e innovación (eng)

El gobierno se ha fijado el objetivo de generar 100 GW de energía nuclear para 2047, lo que supone un aumento de más de diez veces respecto de la capacidad actual de generación de energía atómica de 8,8 GW. "Esto creará oportunidades en reactores modulares pequeños, reactores avanzados e innovación nuclear. "Esta reforma dará nueva fuerza a nuestra seguridad energética y liderazgo tecnológico", "Estamos avanzando hacia la apertura también del sector nuclear sentando las bases para un papel fuerte del sector privado también en este campo"

Verdaderofalso
Esperemos que no les pase como a los finlandeses, franceses, ingleses, estadounidenses… con terribles sobrecostes y retrasos.
Muchas veces teniendo que repercutir esos problemas en el consumidor
tierramar
Lo peor los accidentes que no acaban nunca: Fukushima lleva containando el oceano desde el 2011 y no se puede parar; Chernonbyl está emitiendo porque la carcasa que le cubria esta destrozada y ya no cumple su función,... El coste de los accidentes tampoc acaba.
El coste del mantenimiento de los amacenes nucleares: construcción... por ahora sólo se está constryendo uno permmanente Onkalo en Finlandia, justo para los residuos de Finlandia. Cuando se termine, habrá costado unos 2.000 millones de euros. Y los residuos radioactivso son para siempre como lo explica el documental Into eternity o Onkalo
