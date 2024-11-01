Milei y su apoyo a los importados: a un paso de cerrar su puertas el único fabricante en Argentina de Adidas, Nike, Umbro, Asics y Fila

La firma Dass viene activando despidos en la única planta que le queda operativa: en Eldorado, en la provincia de Misiones. El año pasado bajó las persianas en Coronel Suárez, en provincia de Buenos Aires. "Lo único que queremos saber es la verdad: cuánto tiempo nos queda, si hay posibilidades o no. Que sean claros y contundentes", declararon trabajadores de la empresa.