edición general
8 meneos
9 clics
Milei y su apoyo a los importados: a un paso de cerrar su puertas el único fabricante en Argentina de Adidas, Nike, Umbro, Asics y Fila

Milei y su apoyo a los importados: a un paso de cerrar su puertas el único fabricante en Argentina de Adidas, Nike, Umbro, Asics y Fila

La firma Dass viene activando despidos en la única planta que le queda operativa: en Eldorado, en la provincia de Misiones. El año pasado bajó las persianas en Coronel Suárez, en provincia de Buenos Aires. "Lo único que queremos saber es la verdad: cuánto tiempo nos queda, si hay posibilidades o no. Que sean claros y contundentes", declararon trabajadores de la empresa.

| etiquetas: milei , empleo , industria , importaciones
6 2 0 K 79 actualidad
2 comentarios
6 2 0 K 79 actualidad
Connect #1 Connect
No entiendo lo de que no quieran que se permitan importaciones. Si lo que quieren es un cortijo donde solo venden ellos, pues eso muy bueno no es. En España entra mucha importación. Y los de aquí se espabilan para hacer lo mismo y colocar productos en otros lados. De eso va la economía. Crear cotos solo perjudica al consumidor y engorda los bolsillos de los empresarios.

Argentina ha vivido décadas de precios inflados por la falta de competencia y la logística para traer de fuera. Apenas un gran puerto comercial, el de Buenos Aires. El resto destinado a grano y exportación.

¿Zapatillas? Pues igual toca meterse en otra cosa.
0 K 14
#2 DiegoLandi *
#1 Hay que enviarles este mensaje a las familias de los 220 operarios que aún no fueron despedidos, así lo entienden. A los otros 1.200 que recortaron en estos años ya no será necesario, lo viven en carne propia. Muy solidario de tu parte. Nadie dice que están mal las importaciones, el inconveniente con Milei es que abrió el mercado de forma indiscriminada. De manera radical y precipitada. Y si vamos al caso, hasta el Estados Unidos de Trump tiene limitaciones establecidas para algunos productos que considera claves para el empleo y la supervivencia de su aparato industrial. Eso del libre mercado 100% es una de las tantas falacias instaladas por quienes manejan esos discursos y luego son proteccionistas en mil cosas...
0 K 10

menéame