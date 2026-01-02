·
El Polisario vuelve a desafiar a la UE en los tribunales para tumbar el nuevo acuerdo con Marruecos
La justicia comunitaria ya ha fallado en repetidas ocasiones a favor de los saharauis y en contra de la estrategia de Bruselas
etiquetas
saharauis
marruecos
ue
actualidad
actualidad
YSiguesLeyendo
El recurso fue presentado el 27 de diciembre de 2025, según han confirmado a El Independiente fuentes del propio movimiento saharaui. Se cumple así lo avanzado hace semanas a este diario por Oubbi Buchraya, asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos. "Vamos a recurrir la firma del acuerdo en su forma de aplicación provisional. Y cuando se concluya el acuerdo, mediante la ratificación y el voto de los estados y el voto de los
» ver todo el comentario
