edición general
10 meneos
11 clics
El Polisario vuelve a desafiar a la UE en los tribunales para tumbar el nuevo acuerdo con Marruecos

El Polisario vuelve a desafiar a la UE en los tribunales para tumbar el nuevo acuerdo con Marruecos

La justicia comunitaria ya ha fallado en repetidas ocasiones a favor de los saharauis y en contra de la estrategia de Bruselas

| etiquetas: saharauis , marruecos , ue
9 1 0 K 107 actualidad
1 comentarios
9 1 0 K 107 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El recurso fue presentado el 27 de diciembre de 2025, según han confirmado a El Independiente fuentes del propio movimiento saharaui. Se cumple así lo avanzado hace semanas a este diario por Oubbi Buchraya, asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos. "Vamos a recurrir la firma del acuerdo en su forma de aplicación provisional. Y cuando se concluya el acuerdo, mediante la ratificación y el voto de los estados y el voto de los

…   » ver todo el comentario
0 K 13

menéame