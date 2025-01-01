Policías en guerra contra Tebas por los dispositivos de seguridad de La Liga: ¡Que pague...!

El sindicato JUPOL alerta de el auge de los grupos ultras y la creciente violencia asociada al fútbol y cifra en 15 millones el coste de una seguridad que recae en los contribuyentes. "Es inaceptable que, mientras LaLiga y los clubes de fútbol ingresan miles de millones de euros cada temporada por derechos televisivos, publicidad y patrocinio, sea la Policía Nacional —y, por extensión, todos los ciudadanos— quienes paguemos de nuestro bolsillo la seguridad de un espectáculo privado", apunta.
| etiquetas: policía , tebas , laliga , dispositivos , seguridad
El problema será como haya que pagar esos dispositivos para una huelga de esas que ya no se hacen
Por ejemplo este año hay destinados 700 policías para la Volta ciclista a Catalunya. Es un evento privado y tampoco pagan un euro del dispositivo.
Cuando se hacen las carreras de motos o Fórmula 1 en Montmeló también se hace un buen dispositivo. Tampoco se paga.
Y así podríamos ir diciendo eventos privados, con beneficios privados a los que acude la policía para dar seguridad.
Hablo de eventos deportivos pero es que del resto estamos igual.
¿Crees que cuando vino el Papa… » ver todo el comentario