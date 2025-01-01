edición general
Policías en guerra contra Tebas por los dispositivos de seguridad de La Liga: ¡Que pague...!

Policías en guerra contra Tebas por los dispositivos de seguridad de La Liga: ¡Que pague...!

El sindicato JUPOL alerta de el auge de los grupos ultras y la creciente violencia asociada al fútbol y cifra en 15 millones el coste de una seguridad que recae en los contribuyentes. "Es inaceptable que, mientras LaLiga y los clubes de fútbol ingresan miles de millones de euros cada temporada por derechos televisivos, publicidad y patrocinio, sea la Policía Nacional —y, por extensión, todos los ciudadanos— quienes paguemos de nuestro bolsillo la seguridad de un espectáculo privado", apunta.

Top_Banana #1 Top_Banana
Por una vez estoy de acuerdo con JUPOL.
6
#2 SACROMONTE
#1 yo también
4
#3 Perico12 *
#1 increíble pero cierto, yo tmb.

El problema será como haya que pagar esos dispositivos para una huelga de esas que ya no se hacen
2
janatxan #4 janatxan *
OCP , Weyland-Yutani, Prodigy, Lynch, Dynamic, Threshold y en españita La Liga.
1
#9 UNX
A ver si va a resultar que el fútbol es un chiringuito de esos...
0
Mildranx #5 Mildranx
No es por nada, pero esos clubes y los que van al campo pagan sus impuestos. Si empezamos a abrir el melón de los copagos, la cosa ya sabemos como termina....
0
#7 Troll_hunter
#5 entonces cualquiea podria pedir seguridad. Los clubes de fútbol se benefician de algo que no debería estar a expensas de todos. Ellos debería de costearselo, como todo el mundo.
0
Ovlak #8 Ovlak
#7 De hecho, se lo costea. La seguridad tanto de los accesos como en el interior de los estadios es responsabilidad enteramente privada. Las FFCCSE se ocupan, como no podría ser de otra manera, de la vía pública.
0
Fotoperfecta #10 Fotoperfecta
#7 Cualquier evento...
Por ejemplo este año hay destinados 700 policías para la Volta ciclista a Catalunya. Es un evento privado y tampoco pagan un euro del dispositivo.
Cuando se hacen las carreras de motos o Fórmula 1 en Montmeló también se hace un buen dispositivo. Tampoco se paga.
Y así podríamos ir diciendo eventos privados, con beneficios privados a los que acude la policía para dar seguridad.
Hablo de eventos deportivos pero es que del resto estamos igual.
¿Crees que cuando vino el Papa…   » ver todo el comentario
0
#6 Jjota
Operativos por partidos de fútbol, conciertos, festivales de música, etc, y todo gratis, así nos va.
0

