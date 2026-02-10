Policías disfrazados de extraterrestres detienen a un ladrón de móviles en una fiesta de carnaval en São Paulo. La policía destacó que este tipo de acciones encubiertas buscan reforzar la seguridad en grandes concentraciones. Agentes de la policía de São Paulo sorprendieron a los asistentes de una fiesta callejera de carnaval al detener a un presunto ladrón de teléfonos móviles mientras iban disfrazados de extraterrestres y personajes de películas.