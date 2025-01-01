edición general
2 meneos
154 clics

Policías rusos bailando al ritmo de Blurred Lines  

¡Mira cómo el escuadrón de policía ruso ilumina las calles con sus suaves movimientos al ritmo de Blurred Lines!

| etiquetas: blurred lines , pharrell williams , policía , rusia , flow , ia
1 1 1 K 19 ocio
2 comentarios
1 1 1 K 19 ocio
ostiayajoder #1 ostiayajoder
IA......

......
2 K 26
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Coño, claro, si alguno tiene la cabeza al revés. Por eso está en Humor. :troll:
Lo pongo en las etiquetas por si el putinismo se cree que rezuman buen rollito.
0 K 20

menéame