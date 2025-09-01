La policía religiosa de Nigeria arresta a 25 jóvenes por planear una boda homosexual

La policía religiosa de Nigeria arrestó a 25 jóvenes acusados de planear una boda homosexual en el norte del país, región mayoritariamente musulmana y socialmente conservadora, anunciaron las autoridades el domingo.
Hay que ser muy patético para asociar inmigración y patetismo homófobo.
#18 lo explica muy bien.
Thomas Dekker revela que lo pasó muy mal cuando le apuntaron con el arma antes de detenerle. “No me atrevía a hacer nada. Me estaban apuntando con cinco armas personas que tenían el coeficiente intelectual de un camarón”.
No pero expone tu infinita hipocresia y lo vacios que son tus argumentos
Vale, lo de las sectas cristianas está muy mal, pero te parece bien que venga gente que hace esas mismas cosas y peores, ¿es eso?
#5 Los estados del norte son de mayoría musulmana
Nigeria is currently the country most affected in the world by violence against Christians. Between 2019 and 2023, nearly 17 000 Christians were killed in targeted attacks because of their faith. In just the first seven months of 2025, more than 7 000 victims were reported, with around 7 800 kidnappings. Behind these figures lie destroyed families, razed villages and communities forced to flee.
Pero no se habla de esto
El articulo que pones no lo explica bastante bien, a menos que consideres que a esa fuente algo serio e ignores que es un medio estatal de un pais que ofrece apoyo a diversos grupos fundamentalistas. Todo eso mientras acusas a los occidentales de sesgados, casi nada
Hay multitud de ataques por motivos religiosos en Nigeria
Control+F Nigeria, me salen 705:
