La policía religiosa de Nigeria arresta a 25 jóvenes por planear una boda homosexual

La policía religiosa de Nigeria arresta a 25 jóvenes por planear una boda homosexual

La policía religiosa de Nigeria arrestó a 25 jóvenes acusados de planear una boda homosexual en el norte del país, región mayoritariamente musulmana y socialmente conservadora, anunciaron las autoridades el domingo.

ChatGPT #1 ChatGPT
Pero qué culpa tendrán los pobrecillos de que les haya picado la cobra gay!!!
3 K 48
frg #16 frg
#13 ¿Qué gente?, ¿los que encarcelan? xD

Hay que ser muy patético para asociar inmigración y patetismo homófobo.
1 K 22
Sawyer76 #17 Sawyer76
#16 xD xD Ya sabía que ibas a tirar por la táctica de la avestruz. Hacer como que no entiendes de que se está hablando y luego llamar patéticos a los demás. Qué ridículo.
1 K 22
frg #19 frg *
#17 ¡Pero qué dices! Sólo vienes a provocar con tus sandeces.

#18 lo explica muy bien.
0 K 12
Sawyer76 #20 Sawyer76
#19 Pero si eres tu el que me ha contestado porque no puedes aguantarte sin defender a los musulmanes homófobos. Déjame en paz xD
0 K 12
frg #23 frg
#20 Qué chorradas hay que leer. Ahora defender a los inmigrantes africanos es lo que tu digas. ¿Con cuántos Nigerianos has hablado antes de soltr tu discurso más falso que un euro de madera?
0 K 12
Supercinexin #18 Supercinexin
En Nigeria el 50% de la población es musulmana, el 46% cristiana y el resto de otras religiones. Sin embargo, el tribalismo y los conflictos entre comunidades por los recursos naturales del país son el auténtico problema del país, no la religión. Éste artículo, igual que muchos otros artículos de la prensa occidental, es tremendamente simplista y torticero, ningún nigeriano de ningún credo compraría lo que vende la prensa euroyankee sobre su país, ninguno.

Además se suma el hecho de que…   » ver todo el comentario
2 K 21
Torrezzno #2 Torrezzno
Los nigerianos
0 K 20
Sawyer76 #4 Sawyer76
Pues sigamos importando de eso, ¿que puede salir mal?
2 K 20
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 en Texas (primer mundo) no hace tanto arestaron a dos ciclistas por darse agua

Thomas Dekker revela que lo pasó muy mal cuando le apuntaron con el arma antes de detenerle. “No me atrevía a hacer nada. Me estaban apuntando con cinco armas personas que tenían el coeficiente intelectual de un camarón”.

as.com/ciclismo/mas_ciclismo/ten-dam-y-dekker-detenidos-diez-horas-en-
5 K 74
Sawyer76 #9 Sawyer76
#6 No invalida un ápice lo que he dicho. Pero si quieres jugar al "y tú más", adelante, tu sabrás tus motivos.
2 K 13
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#9 "No invalida un ápice lo que he dicho"
No pero expone tu infinita hipocresia y lo vacios que son tus argumentos
2 K 17
Sawyer76 #15 Sawyer76 *
#11 No expone absolutamente nada. Argumentame algo si es que puedes aparte de negativizar.
0 K 12
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#9 no, pero tarados ultra religiosos tenemos en todas partes. Y podemos imrportarlos de muchos lugares
0 K 20
Sawyer76 #14 Sawyer76
#12 Si, yo prefiero no importarlos de ningún sitio, y concretamente ahora los estamos importando de África. Entonces, ¿te parece bien o mal importar a esos tarados?
0 K 12
frg #10 frg
#4 "Eso" ya lo tenemos aquí. Opus, Neocatumenales, Yunque, Guerrilleros de Cristo, ...
2 K 42
Sawyer76 #13 Sawyer76
#10 Otro igual xD Es que no os podéis resistir.
Vale, lo de las sectas cristianas está muy mal, pero te parece bien que venga gente que hace esas mismas cosas y peores, ¿es eso?
0 K 12
Mark_ #21 Mark_
#13 ¿quién ha venido de fuera de España y ha hecho cosas peores al colectivo que no se hicieran ya?
0 K 11
Sawyer76 #24 Sawyer76
#21 ¿Te hago una lista? Venga, que seguro que te da para una simple búsqueda en tu navegador.
0 K 12
Mark_ #26 Mark_
#24 en España se ha encarcelado, torturado y asesinado a personas del colectivo LGTBI durante décadas. Nadie de fuera ha hecho nada peor.
0 K 11
BastardWolf #22 BastardWolf *
#13 y no ves posible que, parte de los que vienen, esten huyendo precisamente de eso o de otras costumbres similares?
0 K 10
Sawyer76 #25 Sawyer76
#22 Entonces esos no entran en la definición de mi comentario y bienvenidos sean. Es muy simple,
0 K 12
#5 doppel *
En Nigeria profesan el Islam?
0 K 20
#7 Jodere
#5 Parece ser que si, ademas : En 2014 Nigeria aprobó una nueva ley federal que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo y la promoción de uniones civiles.
0 K 10
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
La sharía, código legal basado en las enseñanzas del Corán, funciona en paralelo a los sistemas judiciales estatal y federal en 12 estados del norte de Nigeria.

#5 Los estados del norte son de mayoría musulmana
1 K 27
Expat_Guinea_Ecuatorial #27 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#5 Algo mas de la mitad del pais y hay atentados contra cristianos cada semana, secuestros por parte miembros de la religion de la paz

Nigeria is currently the country most affected in the world by violence against Christians. Between 2019 and 2023, nearly 17 000 Christians were killed in targeted attacks because of their faith. In just the first seven months of 2025, more than 7 000 victims were reported, with around 7 800 kidnappings. Behind these figures lie destroyed families, razed villages and communities forced to flee.
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-003845_EN.html

Pero no se habla de esto
0 K 10
MoñecoTeDrapo #29 MoñecoTeDrapo
#5 en el norte, como dice la noticia. La mitad de la población nigeriana es musulmana, para mas abundamiento.
0 K 11
roker #3 roker
Había leído bomba homosexual.
0 K 10
Expat_Guinea_Ecuatorial #28 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Claro, los centenares de ataques a cristianos no tienen "nada que ver con la religion"

El articulo que pones no lo explica bastante bien, a menos que consideres que a esa fuente algo serio e ignores que es un medio estatal de un pais que ofrece apoyo a diversos grupos fundamentalistas. Todo eso mientras acusas a los occidentales de sesgados, casi nada

Hay multitud de ataques por motivos religiosos en Nigeria
cruxnow.com/church-in-africa/2025/09/report-100-churches-attacked-mont
commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2024-0024/

Control+F Nigeria, me salen 705:
www.thereligionofpeace.com/attacks/christian-attacks.aspx
0 K 10

