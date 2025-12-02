La Policía registra el gigante de hidrocarburos al que el Gobierno reclama 119 millones de euros

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L. desde primera hora de este martes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a esta mercantil en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, según ha podido confirmar EL PAÍS. La empresa mantiene una deuda con Hacienda de 119,1 millones de euros, si bien había emprendido un procedimiento penal contra los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que decidieron inhabilitarla como operador