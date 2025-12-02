edición general
La Policía registra el gigante de hidrocarburos al que el Gobierno reclama 119 millones de euros

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L. desde primera hora de este martes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a esta mercantil en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, según ha podido confirmar EL PAÍS. La empresa mantiene una deuda con Hacienda de 119,1 millones de euros, si bien había emprendido un procedimiento penal contra los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que decidieron inhabilitarla como operador

pablisako #2 pablisako
Otra empresa con el mismo modus operandi de el caso hidrocarburos. Fraude iva, ciento y pico de millones de euros, se declara en quiebra y no hay forma de cobrar ese iva, testaferros y las licencias de medio ambiente.
Parece que la nueva ministra se está encontrando con un marrón grande.
Este es el mayor caso de corrupción en España, lo que pasa es que tardarán años en acabar la investigación.
En ausencia de jefe en el coto de caza mayor (juancar) los furtivos han entrado a saco.
Buena suerte a la UDEF, UCO... Todo mi apoyo para todo el trabajo que tienen y la mierda que cobran, FUERZA Y HONOR.
pablisako #3 pablisako
Biomar Oil Sl (en Liquidacion)
Estación de servicio, comercio al por mayor de petroleo y lubricantes , con lavadero.

empresite.eleconomista.es/BIOMAR-OIL.html
Sandilo #1 Sandilo *
Por alguna extraña razón a Él País se le ha pasado por alto informar que además de la deuda con hacienda también esta empresa Biomar Oil está metida hasta el cuello en el caso hidrocarburos que está siendo investigado y que la relaciona con PSOE.

Habrá sido el becario…
