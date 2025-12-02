La Policía registra el gigante de hidrocarburos al que el Gobierno reclama 119 millones de euros

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L. desde primera hora de este martes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a esta mercantil en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, según ha podido confirmar EL PAÍS. La empresa mantiene una deuda con Hacienda de 119,1 millones de euros, si bien había emprendido un procedimiento penal contra los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que decidieron inhabilitarla como operador
| etiquetas: policía , registro , hidrocarburos , gobierno , biomar oil
Parece que la nueva ministra se está encontrando con un marrón grande.
Este es el mayor caso de corrupción en España, lo que pasa es que tardarán años en acabar la investigación.
En ausencia de jefe en el coto de caza mayor (juancar) los furtivos han entrado a saco.
Buena suerte a la UDEF, UCO... Todo mi apoyo para todo el trabajo que tienen y la mierda que cobran, FUERZA Y HONOR.
Estación de servicio, comercio al por mayor de petroleo y lubricantes , con lavadero.
Habrá sido el becario…