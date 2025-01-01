Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Arriesgó su vida por salvar la de una joven de 19 años que tenía intención de arrojarse desde el Cerro de Santa Catalina, en Gijón. Consiguió ponerla a salvo in extremis y evitar una tragedia. Sin embargo, esa heroica intervención le ha costado 500 euros a un policía nacional destinado en la Comisaría de Gijón. El agente reclamó en los tribunales la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y no solo se la deniegan, sino que le imponen el pago de las costas derivadas del procedimiento judicial.