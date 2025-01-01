edición general
Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Arriesgó su vida por salvar la de una joven de 19 años que tenía intención de arrojarse desde el Cerro de Santa Catalina, en Gijón. Consiguió ponerla a salvo in extremis y evitar una tragedia. Sin embargo, esa heroica intervención le ha costado 500 euros a un policía nacional destinado en la Comisaría de Gijón. El agente reclamó en los tribunales la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y no solo se la deniegan, sino que le imponen el pago de las costas derivadas del procedimiento judicial.

#3 Grahml
Lógico y normal.

Las medallas y méritos especiales no se exigen por ley, se otorgan al que se lo merece.

Y obviamente, observando la actitud de este policía, no se merecía la distinción.
reivaj01 #6 reivaj01
#3 Lee el último párrafo del artículo a ver si sigue pareciéndote que "se otorgan al que se lo merece".
Yo, por mi parte y haciendo uso de un magnifico calzador, añado a ese párrafo las medallas a los guardaespaldas de Mazón.
TipejoGuti #7 TipejoGuti
#6 Gracias, yo tenía el mío a mano por si hacía falta :-D :calzador: tiene 56 medallas entregadas sin justificación por Marlaska www.ufpol.org/actualidad1/sindical/medallas-merito-policial-ya-no-tien

Lo que debería ser un reconocimiento objetivo al sacrificio, la vocación y el servicio ejemplar, se ha convertido en muchos casos en un sistema arbitrario y sin transparencia, donde el mérito real pesa menos que la afinidad política o jerárquica.
#5 Marisadoro
Igual algo tiene que ver que la medallita supone un aumento 150€ al mes.
falcoblau #2 falcoblau
Yo voy a pedir una medalla para el panadero del barrio por hacer bien su trabajo... menudo profesional si tiene que "exigir" que le premien porque un día realizó un trabajo destacable.
sotillo #1 sotillo
Se ve que ha pisado algún callo en las altas esferas
pitercio #4 pitercio
Y si no le mola su curro, que se pire.
