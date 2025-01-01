La policía publicó cientos de documentos secretos sobre los asesinatos de Idaho. Uno destaca.(Eng)

Dentro, el intruso -que ahora se sabe que era el estudiante de criminología Bryan Kohberger- apuñaló mortalmente a Madison Mogen (21), Kaylee Goncalves (21), Xana Kernodle (20) y Ethan Chapin (20). Kohberger fue condenado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas. El nombre de "Pappa Rodger" suscitó otras preguntas sobre Kohberger, y si era un "incel". Incel es la abreviatura de "involuntary celibate" (célibe involuntario) y describe a alguien, normalmente varón, que se siente frustrado por su falta de experiencias sexuales.