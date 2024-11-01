·
17
meneos
257
clics
La policía de Nueva York detuvo el auto de Emmanuel Macron para despejar el camino para la caravana de Donald Trump
Macrón salió para hablar con un oficial y luego llamó a Trump.
trump
,
macron
,
nueva york
,
onu
15
2
0
150
actualidad
#2
Destrozo
Está claro quién es el vasallo y quien el señor
5
K
66
#3
Torrezzno
#2
es que había alguna duda?
1
K
32
#6
Supercinexin
#2
Pura metáfora.
3
K
48
#8
CosaCosa
#2
y más en su propia tierra
0
K
7
#4
MoñecoTeDrapo
Francia perdiendo.
1
K
24
#7
DDJ
*
"Macrón salió para hablar con un oficial y luego llamó a Trump"
Yo lo veo así
- Oye Donald que..
Pausa
- Ok, ok. Empiezo. Mire señor Trump, me dice aquí un oficial que no puedo pasar con mi coche, ¿podrías decirle que...
Pausa
- ¿Cómo? ¿Andando? ¿Pero..
Pausa
- Ok, ok. está cerca sólo 500 metros, voy andando señor Trump, a sus pies y los de su señora señor Trump
Te ha tomado por payaso, dimite de cualquier cargo europeo
1
K
22
#5
ipanies
Se rindieron a la evidencia...
1
K
20
#13
Khadgar
#12
0
K
15
#1
Fedorito
Guerra de egos.
1
K
14
#9
omega7767
Pizza Nueva York style >> french toast
0
K
11
#10
elsnons
La caravana de Donald Trump se queda pequeña al lado del centenar de picoletos que lleva Sánchez a cualquier lugar de España. Una nube de policías armados y decenas de coches esperando para asegurar no le peguen una paliza. Nada comparado con Trump.
4
K
-25
#11
Graffin
#10
uhhh que buen troleo tío, vete corriendo a decírselo a tus colegas. Eres el puto amo. El terror de los zurdos de meneame.
3
K
40
#12
elsnons
#11
Si hablases solo de lo que entiendes se produciría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio y la informacion.
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
