La policía de Nueva York detuvo el auto de Emmanuel Macron para despejar el camino para la caravana de Donald Trump  

Macrón salió para hablar con un oficial y luego llamó a Trump.

Destrozo
Está claro quién es el vasallo y quien el señor
Torrezzno
#2 es que había alguna duda? :shit:
Supercinexin
#2 Pura metáfora.
CosaCosa
#2 y más en su propia tierra
MoñecoTeDrapo
Francia perdiendo. :troll:
DDJ
"Macrón salió para hablar con un oficial y luego llamó a Trump"

Yo lo veo así

- Oye Donald que..
- Ok, ok. Empiezo. Mire señor Trump, me dice aquí un oficial que no puedo pasar con mi coche, ¿podrías decirle que...
- ¿Cómo? ¿Andando? ¿Pero..
- Ok, ok. está cerca sólo 500 metros, voy andando señor Trump, a sus pies y los de su señora señor Trump

Te ha tomado por payaso, dimite de cualquier cargo europeo xD xD
ipanies
Se rindieron a la evidencia... :troll:
Khadgar
#12  media
Fedorito
Guerra de egos.
omega7767
Pizza Nueva York style >> french toast
elsnons
La caravana de Donald Trump se queda pequeña al lado del centenar de picoletos que lleva Sánchez a cualquier lugar de España. Una nube de policías armados y decenas de coches esperando para asegurar no le peguen una paliza. Nada comparado con Trump.
Graffin
#10 uhhh que buen troleo tío, vete corriendo a decírselo a tus colegas. Eres el puto amo. El terror de los zurdos de meneame.
elsnons
#11 Si hablases solo de lo que entiendes se produciría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio y la informacion.
