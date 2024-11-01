edición general
La policía de Nueva York bloquea el coche de Macron al paso de Trump y el francés ha de seguir a pie

La policía de Nueva York bloquea el coche de Macron al paso de Trump y el francés ha de seguir a pie  

La presencia de mandatarios de todo el mundo con motivo de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha complicado la circulación por las calles de Nueva York. Pero la policía de Manhattan tiene muy claras cuáles son sus prioridades. Así lo ha podido constatar el presidente francés, Emmanuel Macron, que ayer por la noche vio como los agentes bloqueaban su vehículo para dejar libre el paso para la comitiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Ya es hora de mover la sede de la ONU fuera de EEUU, para mi la gota que colmó el vaso fué cuando no dieron visados a palestinos que se vieron obligados a realizar videoconferencia.
"Scène assez insolite dans les rues de New-York, Emmanuel Macron s’est retrouvé bloqué par la police brièvement pendant quelques minutes en raison du passage du convoi de Donald Trump. Le président français a appelé Donald Trump pour ironiser sur la situation. Les images de @remybuisine à New-York.""

Qué manera de tragar!!!
