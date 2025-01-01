edición general
La Policía Nacional detiene en Melilla a cuatro marroquíes por hacerse pasar por menores no acompañados

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cuatro ciudadanos marroquíes mayores de edad

YeahYa #1 YeahYa
Yo había oído a voxeros en X diciendo que les dejaban pasar a todos, con barra libre,...
Andreham #6 Andreham
#1 Ni tanto ni tan poco.

Si a estos los han pillado, a cuantos no?
Torrezzno #5 Torrezzno
Mayores no acompañados
janatxan #2 janatxan *
Si vox llega a gobernar, rebajará la edad para considerar a una persona menor de edad. Así podrán expulsar a quien les salga de los cojones del país y sus curas podrían seguir violando niños sin consecuencias legales, win win.
Pertinax #3 Pertinax
#2 Tienes más capacidad de enlace que el flúor.
janatxan #4 janatxan
#3 ¿gracias?
