La Policía Nacional detiene a un fugitivo con una orden de detención noruega por abuso sexual y fraude

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un fugitivo con una orden europea de detención y extradición –OEDE- dictada por las autoridades judiciales de Noruega. Se trata de un ciudadano de origen chileno y nacionalidad sueca de 66 años sin antecedentes policiales en España, con una reclamación europea dictada a partir de una sentencia judicial de ingreso en prisión por los delitos de abuso sexual y fraude al gobierno de dicho país escandinavo.