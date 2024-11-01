edición general
La Policía Nacional detiene a 12 implicados en la agresión al personal del Hospital General de Ciudad Real

Una veintena de familiares de una paciente accedieron al área restringida de Neurología, lanzaron mobiliario y atacaron tanto al personal sanitario como a los agentes que acudieron en su auxilio

Aokromes #1 Aokromes
tendrian que tener mas mano dura en estos casos, y en los casos de los colegios.
kevers #3 kevers *
Gensanta, esta gente son bestias sin domesticar, incapaces de vivir en sociedad. Yo los mandaba a un zoo para que la gente le tirase cacahuetes a sus jaulas.
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
"Los presuntos agresores, quienes habían accedido sin autorización al área restringida de Neurología, hostigaron y amedrentaron a los sanitarios para finalmente, cuando se les comunicó el grave pronóstico de la anciana allí ingresada, agredir a puñetazos y lanzar sillas, macetas así como mobiliario contra los médicos, enfermeras y el resto del personal, que tuvo que atrincherarse en una de las estancias"

Pues los agresores no solo agredieron al personal sanitario,…   » ver todo el comentario
Gadfly #2 Gadfly
Ains, poco más que añadir
Billol25 #4 Billol25
¿Alguna estadística que relacione estos casos de violencia con la etnia? Es para un estudio que nadie está haciendo, y que quizás debería hacerse para luchar contra el racismo.
Ocultar estás cosas da razones a la extrema derecha, y últimamente no se puede discutir nada con ellos... Luego vendrán los llantos, y espero equivocarme.
