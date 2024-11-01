Un policía nacional es detenido por la Guardia Civil por la muerte de su madre

Un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que trabaja en la Escuela Nacional de Policía ha sido detenido como presunto autor del delito del asesinato de su madre, de 93 años. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión en el centro penitenciario de Segovia. El arresto fue practicado por agentes de la Guardia Civil, cuerpo que asume la investigación al tratarse de un hecho ocurrido en una zona bajo su demarcación territorial.