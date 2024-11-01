La Policía Nacional desarticula la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la DEA estadounidense y con autoridades policiales de Países Bajos, han desmantelado la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación –CJNG- en España. Han sido detenidas 20 personas que, presuntamente, se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos. La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía.