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La Policía Nacional busca a Rodrigo Corchero, desaparecido en Huelva el sábado: "Me llamó a las 4:00 para decirme que se iba a casa, pero nunca llegó"

La Policía Nacional busca a Rodrigo Corchero, desaparecido en Huelva el sábado: "Me llamó a las 4:00 para decirme que se iba a casa, pero nunca llegó"

Rodrigo, de complexión delgada y 1,65 metros de estatura, vestía en el momento de su desaparición una camisa de manga corta con un estampado de flores naranjas y un pantalón vaquero de estilo pitillo. Ante la falta de avances, se ha solicitado la colaboración ciudadana para que cualquier persona que pueda aportar alguna pista contacte de inmediato con la Policía Nacional.

| etiquetas: desaparecido , huelva , rodrigo corchero , sevilla , misterio , ayuda
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4 comentarios
12 2 0 K 116 actualidad
ansiet #1 ansiet
Meneo y comparto por difundir la noticia
a ver si aparece el joven.
Ojalá sea así.
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#4 tednsi
#1 Esperemos que se solucione pronto.
Meneo para que llegue a portada pronto.
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Graco #2 Graco *
Aparecerá por la tarde, diciendo que se lió y que mañana va a currar sin falta.
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Gandark_S1rk #3 Gandark_S1rk
#2 lleva desaparecido varios dias, lo conozco y es una persona muy responsable, ya ha faltado al trabajo.
no es algo con lo que bromear
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menéame