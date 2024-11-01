La Policía Nacional busca a Rodrigo Corchero, desaparecido en Huelva el sábado: "Me llamó a las 4:00 para decirme que se iba a casa, pero nunca llegó"

Rodrigo, de complexión delgada y 1,65 metros de estatura, vestía en el momento de su desaparición una camisa de manga corta con un estampado de flores naranjas y un pantalón vaquero de estilo pitillo. Ante la falta de avances, se ha solicitado la colaboración ciudadana para que cualquier persona que pueda aportar alguna pista contacte de inmediato con la Policía Nacional.