La policía metropolitana está investigando decenas de casos de bandas pakistaníes de 'grooming' [eng]

Una búsqueda inicial de datos identificó unos 9.000 casos históricos que podrían agruparse en los criterios nacionales generales, pero después de revisar 2.200 de ellos, solo 1.200 pertenecían a este ámbito.

| etiquetas: reino unido , grooming
#2 Banshee2x
Que racistas.
Tontolculo
Por si hay más gente que no tiene ni idea de qué significa grooming, en la notificia lo aclaran, abuso sexual de ninños

The Metropolitan Police is investigating "tens" of group-based child sexual abuse cases involving what could be described as grooming gangs, the force's commissioner has said.

offending includes abuse within families, in institutions, between peers and online.
