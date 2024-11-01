edición general
18 meneos
76 clics
Policía de Maine arrestado por el ICE acepta salir voluntariamente de EEUU

Policía de Maine arrestado por el ICE acepta salir voluntariamente de EEUU

Agentes del ICE detuvieron el 25 de julio a Jon Luke Evans, un agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, argumentando que el policía se encontraba sin documentos en EEUU e intentó comprar ilegalmente un arma de fuego anteriormente. El arresto de Evans desató una disputa entre los funcionarios del Departamento de Policía de Old Orchard Beach y el ICE. La jefa de la policía local, Elise Chard, dijo que funcionarios federales notificaron a su departamento que Evans tenía autorización legal para trabajar en el país.

| etiquetas: jon luke evans , policía , eeuu , ice , deportado , inmigrante
16 2 0 K 358 actualidad
9 comentarios
16 2 0 K 358 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
Primero fueron contra los inmigrantes latinos y yo no dije nada.
Después fueron contra los negros y yo no dije nada...
9 K 120
pingON #2 pingON
directos a una guerra civil, Trump se está atrincherando preventivamente con la guardia naZional ... sólo hay un final. Como bien describieron en "Regreso al futuro" EL ES LA LAY
2 K 35
obmultimedia #9 obmultimedia
#2 La linea temporal alternativa de Regreso al Futuro II se esta convirtiendo en realidad.
0 K 11
JackNorte #6 JackNorte
Lo de la segunda enmienda y lo de la posesion de armas se esta viendo que no cumple su funcion cuando el gobierno se vuelve despotico.
1 K 27
Imag0 #3 Imag0
Trump pasito a pasito camino de destruir EEUU desde dentro.
2 K 25
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
Natural de Jamaica ingresado en USA legalmente en 2023, pero como turista.
0 K 10
victorjba #5 victorjba
#4 O sea, que allí le dan una placa y una pipa al primero que pasa xD
0 K 20
Dramaba #8 Dramaba
#5 Pues más o menos
1 K 30
#7 NoMeVeas *
Uno pensaria que los latino-americanos estan tomando nota, pero no.
0 K 9

menéame