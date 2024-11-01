Policía de Maine arrestado por el ICE acepta salir voluntariamente de EEUU

Agentes del ICE detuvieron el 25 de julio a Jon Luke Evans, un agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, argumentando que el policía se encontraba sin documentos en EEUU e intentó comprar ilegalmente un arma de fuego anteriormente. El arresto de Evans desató una disputa entre los funcionarios del Departamento de Policía de Old Orchard Beach y el ICE. La jefa de la policía local, Elise Chard, dijo que funcionarios federales notificaron a su departamento que Evans tenía autorización legal para trabajar en el país.