La Polícia Local rescata a una mujer en Málaga y detiene a su pareja por tenerla encerrada en un trastero

La víctima logró pedir auxilio enviando un mensaje de WhatsApp a una amiga en el que advertía de que estaba siendo retenida contra su voluntad y le pedía que alertara a las autoridades.

2 comentarios
Menudo secuestrador de pacotilla, que le deja el móvil a la secuestrada.
Se está perdiendo la profesión incluso en algo tan ancestral como el arte del secuestro.
#2 Beltza01
#1 Eso con Franco no pasaba.
