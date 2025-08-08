edición general
4 meneos
4 clics

La Policía interviene 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en Alicante

La Policía Local de Alicante ha intervenido 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública después de que los vecinos alertaran desde hace días de las molestias causadas por los gallos y de la celebración de peleas ilegales.Cuando los agentes llegaron a la calle del Diputado Luis Gámir hallaron una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos en plena vía, aunque algunos también estaban encerrados en jaulas caseras. La Policía Local ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono y las peleas.

| etiquetas: alicante , peleas , gallos
3 1 0 K 47 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
makinavaja #2 makinavaja
Me da que tanto vecinos como policía local saben perfectamente de quien son los gallos... pero prefieren hacerse los locos y que pase el tema... :-D :-D :-D
0 K 13
sat #1 sat
Iban a rapear. Du dum psssssh!
0 K 12

menéame