edición general
8 meneos
22 clics
La Policía intercepta un alijo marroquí de casi 10 toneladas de hachís oculto entre melones

La Policía intercepta un alijo marroquí de casi 10 toneladas de hachís oculto entre melones

El cargamento partió del puerto de Tánger y llegó al de Algeciras, donde un camión frigorífico lo recogió antes de la intervención policial. La Policía Nacional ha interceptado un alijo de 9,3 toneladas de hachís oculto en contenedores marítimos que transportaban palés de melones. El cargamento procedía de Marruecos y era propiedad de una organización de origen hispano-marroquí de la que han sido detenidos seis de sus miembros, según ha informado este martes la Dirección General de la Policía.

| etiquetas: melones , hachís , alijo
6 2 0 K 73 actualidad
17 comentarios
6 2 0 K 73 actualidad
reivaj01 #9 reivaj01 *
#8 No os preocupéis, en el depósito judicial se acaba de registrar la entrada de las 4 toneladas
3 K 47
PasaPollo #5 PasaPollo
Me alegra saber que esas ocho toneladas de hachís no llegarán a nuestras calles.
3 K 47
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 Espero que sepan mantener la cadena de custodia de esas 6 toneladas.
3 K 47
PasaPollo #8 PasaPollo
#6 Eso no cabe ni dudarlo. Las cinco toneladas serán adecuadamente decomisadas para su posterior destrucción en dependencias judiciales.
3 K 47
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#8 Mejor. Que destruyan esas 3 toneladas para que no destruyan a nuestros jóvenes.
2 K 32
PasaPollo #12 PasaPollo
#11 A fin de cuentas, dos toneladas dan para mucha drogaporro.
2 K 32
#13 Cuchifrito
#11 Yo soy el encargado de incinerar el gramo de hachís decomisado. ¿Oiga tiene fuego?
2 K 28
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#13 Necesitarás también papel para asegurarte de que prende.
1 K 18
#16 ombresaco
#8 incineradas poco a poco por voluntarios?
1 K 25
skaworld #10 skaworld
#5 #6 El caso es que al menos, sabemos que la venta de esos melones no alimentará las arcas de la mafia
2 K 39
ThugLife #1 ThugLife
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!
2 K 27
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Todo son trabas al pequeño emprendedor.
2 K 26
OCLuis #4 OCLuis *
Pues para la mierda que llevan metiendo desde hace 4 años por mí que se la queden...
Casi prefiero mejor el polen apretadito que están cultivando en la zona de Málaga.
1 K 19
#17 josejon
Me alegro por la detencion de gente que se aprobecha de una legislacion sobre el uso de algo que debiera ser legislado como un producto menos dañino que el exceso de azucar en la ingesta.
0 K 10
ThugLife #3 ThugLife
Los melones de quién? Está aclarao en la entradilla!
0 K 9
elmileniarismovaallegar #7 elmileniarismovaallegar
Al precio que se están poniendo los melones, más les vale haberlos vendido directamente, que sacarían más dinero que con el hachís...
0 K 7
ThugLife #14 ThugLife
#7 Yo me comio un melón bien barato padesayunar. Ahora es buena temporada para comerse un melon o un buen calabacín que los planta el primo en la parcela que se a echo.
0 K 9

menéame