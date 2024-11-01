La Policía intercepta un alijo marroquí de casi 10 toneladas de hachís oculto entre melones

El cargamento partió del puerto de Tánger y llegó al de Algeciras, donde un camión frigorífico lo recogió antes de la intervención policial. La Policía Nacional ha interceptado un alijo de 9,3 toneladas de hachís oculto en contenedores marítimos que transportaban palés de melones. El cargamento procedía de Marruecos y era propiedad de una organización de origen hispano-marroquí de la que han sido detenidos seis de sus miembros, según ha informado este martes la Dirección General de la Policía.