La Policía de Estambul se incauta de joyas y antigüedades por valor de 26 millones en una redada en el Gran Bazar

La Policía turca incautó joyas y antigüedades por valor de unos 26 millones de € en el Gran Bazar de Estambul, en el marco de una investigación sobre contrabando de diamantes. La operación se puso en marcha tras la detención inicial de 10 sospechosos de introducir piedras preciosas de contrabando en Turquía. Allanó 23 comercios del mercado cubierto del siglo XV y detuvo a 40 personas. Confiscó 135 joyas, 1.132 lingotes de metales preciosos, 267 objetos históricos por valor de 26 millones de €, armas de fuego y material digital no especificado.