edición general
12 meneos
25 clics
Un policía en estado crítico tras recibir un disparo en Sevilla

Un policía en estado crítico tras recibir un disparo en Sevilla

Un policía nacional se encuentra en estado grave, pero estable, tras sufrir un disparo por parte de una banda de narcotráfico, de la que al menos un miembro se mantiene atrincherado en una nave de Isla Mayor, Sevilla, han informado fuentes del operativo. El agente pertenece a los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) y formaba parte de un operativo contra el narcotráfico a lo largo del río Guadalquivir que ha sido recibido a tiros cuando ha intentado entrar en el recinto. En torno a las 7:00 de la mañana, los Greco...

| etiquetas: policía , herido , narcotráfico , sevilla
10 2 1 K 112 actualidad
2 comentarios
10 2 1 K 112 actualidad
rob #1 rob *
#0 La meneo porque en la anterior, el usuario no deja de llorar pero no ha modificado ni editado el titular, ergo aquella es erronea.
Tú decides.
www.meneame.net/story/hombre-atrinchera-guarderia-droga-isla-mayor-sev
1 K 27
Dasmandr #2 Dasmandr
Escalan los congresos del PP. Los puñales se quedan cortos xD
0 K 7

menéame