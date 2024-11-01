edición general
La policía embarga el Aston Martin de lujo a Andrew Tate (Eng)

La policía arrebató a Andrew Tate el depósito de su hipercoche Aston antes incluso de que batiera el récord. Los hermanos Tate no se opusieron a la orden de embargo del dinero del depósito transferido a Aston Martin. Al parecer, Tate transfirió el depósito desde una cuenta de criptomoneda Coinbase. Las autoridades británicas afirmaron que no se habían pagado impuestos ni IVA sobre los fondos del Aston Martin. El pasado diciembre, la policía británica confiscó a Tate 3,6 millones de dólares por impuestos impagados.

#1 osmond
Un tío embargado que paga un Aston Martin con una transferencia de Coinbase, un plan perfecto. Veo que hasta asesorado por los mejores expertos fiscales.
