La Policía detiene a una pareja en San Blas por poner cristales en la comida de un bebé

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, acusados de un presunto delito de lesiones tras colocar fragmentos de vidrio en un tarro de comida infantil destinado a un bebé de diez meses. Los arrestados compartían domicilio con la familia del menor, ya que alquilaban una habitación en la misma vivienda. La investigación apunta a que habrían introducido los cristales en un tarro almacenado en la nevera, en el marco de un conflicto previo con los padres del niño.

#5 Nowotny
Lesiones? A mi me parece tentativa de homicidio, en este caso cualificado ya que el menor no tiene forma de defenderse y requiere alevosía y premeditación, asesinato.

Ya dirá algún jurista.
Deviance #14 Deviance
#5 #8 He pensado exactamente lo mismo que ambos comentarios.
#8 Chuache_cientifico
Me admira la templanza de los padres al llamar a la policía en vez de coger un hacha y reventar a esos hijos de puta hasta dejarlos irreconocibles.
Furiano.46 #12 Furiano.46
#8 la visión me gusta mucho. Es lo que merecían
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
me parece poco lo que les pase a esa pareja de infrahumanos
Pacman #1 Pacman
Pero que hijos de puta.

:ffu:
Khadgar #3 Khadgar
#1 #2 El término correcto es "putos psicópatas de mierda malparidos".
Pacman #4 Pacman
#3 y cobardes asquerosos, añadiría yo.
y cabrones de mierda inhumanos
#4 y cabrones de mierda inhumanos
Hijos de puta.
Hijos de puta.
Furiano.46 #13 Furiano.46
Y de comida un buen plato de cristales
Eversmann #9 Eversmann
intento de infanticidio. A la cárcel con sus huesos.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
No se les ocurrió otra cosa por un "conflicto previo con los padres del niño"
Vaya genios
Furiano.46 #11 Furiano.46
#6 no son los lápices más afilados del estuche
