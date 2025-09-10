La Policía detiene a una pareja en San Blas por poner cristales en la comida de un bebé

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, acusados de un presunto delito de lesiones tras colocar fragmentos de vidrio en un tarro de comida infantil destinado a un bebé de diez meses. Los arrestados compartían domicilio con la familia del menor, ya que alquilaban una habitación en la misma vivienda. La investigación apunta a que habrían introducido los cristales en un tarro almacenado en la nevera, en el marco de un conflicto previo con los padres del niño.