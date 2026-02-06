La policía británica registra dos propiedades del exministro Mandelson para esclarecer sus vínculos con Epstein

La trama desencadenada en el Reino Unido por la más reciente publicación de documentos desclasificados del pedófilo Jeffrey Epstein ha llevado a la policía británica a acometer registros en dos propiedades de Peter Mandelson, el veterano político laborista cuyo nombramiento como embajador británico en Washington y posterior despido en septiembre ha generado una grave crisis política para el primer ministro, Keir Starmer. Los archivos difundidos la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que Mandelson, responsabl