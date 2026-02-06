edición general
La policía británica registra dos propiedades del exministro Mandelson para esclarecer sus vínculos con Epstein

La trama desencadenada en el Reino Unido por la más reciente publicación de documentos desclasificados del pedófilo Jeffrey Epstein ha llevado a la policía británica a acometer registros en dos propiedades de Peter Mandelson, el veterano político laborista cuyo nombramiento como embajador británico en Washington y posterior despido en septiembre ha generado una grave crisis política para el primer ministro, Keir Starmer. Los archivos difundidos la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que Mandelson, responsabl

| etiquetas: policía británica , registro , propiedades , exministro , mandelson
5 2 1 K 78 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Anda mira un registro policial como aquí a Aznar y sus nexos con Epstein...Es broma,claro.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Sin ánimo de defender al impresentable de Aznar, hay cierta diferencia entre un personaje que mantuvo una probada y estrecha amistad con Epstein, que con un expresidente español cuya relación con Epstein, si no me equivoco, fue recibir dos paquetes a nombre de entidades en las que participaba, o algo así.
cocolisto #3 cocolisto *
#2 Pues sí.Lo mio era una licencia literaria.Pero vamos ,que lo que hubiera supuesto un escándalo al menos mediático si hubiera sido el destinatario Pablo Iglesias (y no quiero señalar) hubiera habido centenares de condenas y tertulias mediáticas que en el caso de Aznar se ha traducido en un silencio inmenso.Fijate que aún desconoces,al igual que yo,todos los extremos de esos envíos.No hubiera pasado igual en otros casos.
Tampoco descubro nada nuevo,desde luego,pero es tan burdo todo...
