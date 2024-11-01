La policía británica informa de 10 personas hospitalizadas tras un ataque con arma blanca en un tren con destino a Londres [Ing]

La policía británica informó que 10 personas han sido hospitalizadas, nueve de ellas con heridas graves, tras un ataque con arma blanca perpetrado el sábado por la noche en un tren con destino a Londres, y que la policía antiterrorista está colaborando en la investigación. En un comunicado emitido el domingo por la mañana, la Policía Británica de Transportes, que se ha hecho cargo de la investigación al ser la responsable de la seguridad en los trenes, informó de que dos personas han sido detenidas en relación con el ataque.